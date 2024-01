INAMU pide a CCSS explicar acciones que se tomaron para preservar vida de bebé en Nicoya

Ángela Herrera Guzmán explicó en un video que dio a luz este lunes a las 6:30 p. m.; pero, por tratarse de una bebé prematura, al parecer, no se le dio el cuidado neonatal necesario.



La denuncia del caso fue publicada en redes sociales y rápidamente se hizo viral.



"Me la dieron y me dijeron que la disfrutara porque ella no iba a sobrevivir, los pulmoncitos no estaban maduros. Gracias a mi Dios, estamos 9 de enero y mi bebé sigue con vida, ella respira, tiene llanto. No quieren hacer absolutamente nada, no me la pusieron con oxígeno, no me la quisieron meter en incubadora porque, supuestamente, aquí no tienen los cuidados necesarios", dijo en la grabación.



La Gerencia Médica de la CCSS abrió una investigación por la atención en el Hospital La Anexión.