Iñaki: "Yo veo los clásicos del mundo y suelen ser inciertos"

Por: Daniel Jiménez



El técnico de Saprissa, Iñaki Alonso, se toma esta fase final contra Alajuelense con mesura. Se acuerpa en sus jugadores para tomar decisiones en conjunto y prefiere no dar un favorito.

De entrada dijo: "los clásicos del mundo suelen ser inciertos". Para el estratega, un partido de este tipo como una final y además un enfrentamiento tan histórico suele ser más emocional que otra cosa.

"Hay equipos que llegan muy bien y no tienen el día, hay otros que llegan muy mal y por lo que sea les sale el partido. Yo trato de centrarme en mi equipo porque yo no conozco tan bien a Alajuelense. No tengo esa experiencia de haber vivido finales en Costa Rica", añadió Iñaki.

Su discurso previo al juego es pausado. Prefiere el hermetismo y no da pistas sobre si Mariano Torres y Ricardo Blanco estarán disponibles para el juego de ida de la final, que será este jueves a las 6 p. m. en el Ricardo Saprissa.

​"De Mariano Torres y Ricardo Blanco me remito a lo que he comentado. Son jugadores tremendamente importantes para nosotros, estamos en ese proceso de recuperación y hasta el final no tomaré ninguna decisión", agregó el timonel.





Además, Iñaki insistió en que desea centrarse en lo que pueda hacer el Monstruo. "Quiero que el equipo esté preparado para tener soluciones y que el mensaje que yo proponga sea compartido y asumido".

Sobre el duelo en el banquillo con su compatriota Albert Rudé, aseguró que lo desconoce, pues hasta ahora están ambos en una misma liga: "Soy sincero, no conozco a Rudé. Ahora sí porque estoy viendo y analizando su equipo. Como comenté el otro día, me alegro de que otro entrenador español pueda compartir la final".

El estratega morado citó que la final había tenido repercusión en España por el duelo que hay entre ambos entrenadores.



El duelo Iñaki vs. Rudé tendrá un ganador este domingo a las 6 p. m. en el Morera Soto.