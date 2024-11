Imposibilidades jurídicas frustran renovación de convenio para traslado aéreo de pacientes

Imposibilidades jurídicas frustraron una renovación del convenio de cooperación que mantenían la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para el traslado aéreo de pacientes.

Pese a lo anterior, la institución administradora de los servicios públicos de salud negó a Teletica.com haber sufrido algún tipo afectación por el vencimiento de ese acuerdo.

El pacto entre entidades —que tenía como objetivo garantizar el servicio de traslado aéreo de pacientes en estado crítico de salud, asistencia médica a comunidades de difícil acceso y traslado de funcionarios para la atención de desastres y emergencias— acabó el 24 de octubre de 2023.

Inicialmente, la Caja de Seguro Social promovió una renovación del convenio.

Fue en ese marco que solicitó un criterio a la Dirección Jurídica que concluyó que, como existe un aprovisionamiento de servicios y en él mediaba un pago, la propuesta de acuerdo no se ajustaba a lo señalado en la Ley General de Contratación Pública (LGCP) ni a su reglamento.

Así, esa instancia señaló que era necesario acudir a la figura de contratación entre entes de derecho público. Sobre ese punto, la cartera evitó ahondar pese a solicitud de este medio.

El ente que vela por la seguridad pública acudió entonces con un nuevo planteamiento al ministerio.

"No obstante, se entiende que ante imposibilidades jurídicas propias vinculadas a su naturaleza y razón de ser, no resulta posible en este momento realizar tal proceso, por lo que actualmente el Ministerio de Seguridad nos brinda colaboración para efectuar traslados urgentes catalogados por ellos como ayuda humanitaria", explicó a este medio la directora de Servicios Institucionales de la Caja, Giorgianella Araya.

La funcionaria recordó que, por estatuto, el Servicio de Vigilancia Aérea es una dependencia técnica policial a la que le corresponde —entre otras cosas— brindar apoyo aéreo en el traslado de servidores y ayuda humanitaria.

Araya enfatizó que, aun sin convenio, ante la necesidad urgente de traslado aéreo y según sus posibilidades, el servicio se mantiene, como menciona el oficio MSP-DM-DVUE-MJS-439-2023.

Tal situación fue posteriormente ratificada por la oficina de prensa de Seguridad Pública ante una consulta de Teletica.com.

Debe añadirse que, en ese caso, no se da ningún desembolso por parte de la institución administradora de los centros de salud.

No se precisó qué sucede con los casos de urgencia que Vigilancia Aérea no puede atender, ya sea por capacidad o porque no considera que el mismo encaje como ayuda humanitaria.