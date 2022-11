Impacto en tasas de interés se sentirá con más fuerza en 2023, según experto

Por Mariela Montero Salazar | 6 de noviembre de 2022, 8:20 AM

Pese al enorme ajuste que el Banco Central ha hecho en su Tasa de Política Monetaria (TPM) en lo que va de este año, es de esperar que los deudores sientan con más fuerza el incremento en tasas de interés hasta el 2023. Así lo explicó el presidente de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), Danilo Montero, durante una entrevista en el programa 7 Días Radio.

Según aclaró el experto, esto se debe a que mucho del ajuste aún no ha llegado a la Tasa Básica Pasiva (TBP), que es la que se utiliza de referencia para los créditos en colones; pero, además, a que por las condiciones de muchos créditos, todavía no han sentido los ajustes.

“Como la relación no es automática, en este momento la TBP está en 6% y la Tasa de Política Monetaria en 9%, entonces hay tres puntos porcentuales que aún se podrían trasladar a las tasas de interés”, señaló el experto.

“Nosotros, en la OCF, no hemos sentido el impacto en los deudores de manera tan severa. Tenemos la impresión de que en el 2023 será cuando más gente va a sentir el impacto, no es que en 2022 no haya, claro que sí, pero en 2023 posiblemente encontremos la situación de más personas que tengan que hacer frente a altas tasas, que se van a reflejar en las cuotas” agregó.

Aun así, el experto aseguró que quienes tienen un crédito hipotecario en colones, con tasa variable, posiblemente sean los que estén sintiendo el ajuste de tasas con mayor fuerza en este momento.



A modo de ejemplo, una persona con un crédito de ₡60 millones a 30 años, con la cuota calculada a TBP+2, estaba pagando ₡322.000 mensuales a mayo de este año; para agosto, con el ajuste de tasas, su cuota subió a ₡419.500 y, para este mes de noviembre, ya estaría pagando ₡440.200, lo que significa un incremento de más de ₡118.000 en seis meses.



"Eso en un crédito de ₡60 millones, pero si era por ₡70 u 80 millones, estamos hablando de que el impacto en la cuota ya puede ser de ₡130.000 o más, en seis meses. Eso está golpeando a la gente", agregó el experto.



Montero, además, hizo énfasis en que para aquellas personas que tengan un crédito nuevo, es probable que estos ajustes aún no se sientan, considerando que la mayoría de entidades ofrecen préstamos con uno o dos años de tasa fija; pero eso no implica que no verán el ajuste en el futuro.

