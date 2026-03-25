Impactante video muestra cómo dos personas en moto escapan de la muerte en San Carlos

Dos personas que viajaban en motocicleta se salvaron milagrosamente en el sector de La Palmera, en San Carlos.

Una cámara de seguridad captó el momento exacto del accidente de tránsito. En las imágenes se observa cómo un contenedor se desprende y provoca la emergencia.

En el sitio varias personas resultaron heridas, aunque las dos que viajaban en la moto lograron escapar con vida en un hecho que pudo terminar en tragedia.