Impactante monta en Upala: joven de 18 años relata cómo sobrevivió

Un joven de 18 años, identificado como Saruel Briones, vecino de San Joaquín de Nicoya, sobrevivió de milagro luego de quedar guindando y ser arrastrado por un toro durante un minuto en una monta realizada en Upala Centro.

El incidente ocurrió en la jugada número uno del evento taurino, cuando Briones montaba al toro “El Marbella”. El joven, apasionado de la monta de toros, sufrió diversas lesiones que generaron gran preocupación entre los presentes en el redondel, en una noche que inició de manera accidentada.

Briones relató que pensó que podría morir, pero logró sobrevivir: “Gracias a Dios todo salió bien, tuve unos golpes en la espalda y la cabeza, luchamos para no caernos, pero todo salió bien”, comentó.

Durante la narración taurina, Mincho Arguedas pidió ayuda de manera constante a través de los altoparlantes para el montador.

El arte de montar toros es considerado sumamente arriesgado, y en diversas ocasiones los jinetes sufren lesiones graves e incluso algunos han perdido la vida.

El experto taurino Michael Bleak destacó la importancia de las medidas de seguridad: “Muy importante es que el montador usó chaleco y casco, además de las pólizas de seguros”.

En relación con Briones, se informó que deberá permanecer en reposo debido a los golpes sufridos, principalmente en la espalda y costillas.