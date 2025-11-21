Impactante choque en La Unión: tubo se incrusta en carro 4x4

Una dashcam de un vehículo grabó el momento cuando se produce un fuerte accidente en Concepción de Tres Ríos, en La Unión de Cartago, la tarde de este viernes.

Como se aprecia en el video adjunto, dos carros chocan y uno de ellos termina subiéndose a la acera y llevándose la malla de seguridad.

Incluso, en las imágenes se logra ver como un tubo se incrusta en el vehículo 4x4.

De acuerdo con las autoridades, a pesar del fuerte choque, solo se reportaron daños materiales.

Además, se reporta una importante presa en el lugar producto del accidente.