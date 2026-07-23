IMN y MAG unen esfuerzos para proteger al sector agropecuario ante fenómeno de El Niño

Ante la llegada del fenómeno de El Niño y sus posibles efectos sobre la producción agropecuaria, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en conjunto con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), desarrolla una serie de charlas informativas dirigidas a productores de todo el país.



Las capacitaciones, que se han brindado en la Zona de Los Santos, Turrialba, Guanacaste, Puntarenas y Alajuela, tienen como objetivo brindar información y recomendaciones para que el sector agropecuario esté preparado ante las condiciones climáticas previstas (ver video adjunto).



Durante las jornadas, especialistas explican las posibles variaciones en el comportamiento de las plagas agrícolas como consecuencia de las altas temperaturas y la disminución de las lluvias, además de presentar medidas de prevención y manejo para reducir el impacto en los cultivos.



Asimismo, se abordan estrategias orientadas al sector ganadero, con recomendaciones para enfrentar los efectos que podría generar El Niño sobre la disponibilidad de agua, los pastos y la salud del hato.



Las autoridades hacen un llamado a los productores a mantenerse informados y aplicar las recomendaciones técnicas para proteger la producción agropecuaria durante el desarrollo del fenómeno climático.