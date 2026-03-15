IMN preveé un domingo con clima cálido y poco ventoso

Costa Rica tendrá este domingo condiciones típicas de marzo y de la época seca, con ambiente cálido, cielo entre despejado y parcialmente nublado, además de escasas precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico aportado por especialistas y la previsión meteorológica disponible para el país.

Para este 15 de marzo se espera un día mayormente soleado, con temperaturas altas y una disminución del viento en comparación con el sábado.

Los expertos señalan que la poca humedad seguirá favoreciendo jornadas soleadas, especialmente durante el mediodía y las primeras horas de la tarde, cuando se sentirán con más fuerza las altas temperaturas en zonas bajas y costeras.

Además, aunque este sábado se mantenían vientos alisios moderados en el Valle Central y sectores del centro y norte del Pacífico Norte, para el domingo esa condición tenderá a bajar.

En términos generales, el país vivirá una jornada estable, propia de la estación seca, por lo que el calor y el tiempo despejado marcarán la pauta en buena parte del territorio nacional.