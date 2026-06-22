IMN prevé lluvias para inicio de semana por influencia de la Zona de Convergencia

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que el inicio de esta semana estará marcado por la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical sobre el territorio nacional.



De acuerdo con la entidad, la cercanía de este sistema generará condiciones de inestabilidad en la atmósfera, favoreciendo la ocurrencia de precipitaciones en distintas regiones del país.



El IMN indicó que estas condiciones son propias de la época lluviosa y forman parte del patrón climático habitual para esta época del año.



Los detalles en el video adjunto.