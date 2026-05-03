IMN prevé aguaceros con tormenta eléctrica para la tarde y noche de este domingo

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé condiciones inestables sobre el territorio nacional para este domingo 3 de mayo de 2026, lo que favorecerá la presencia de lluvias en distintas regiones del país.



Durante la tarde y noche, en el Caribe y la Zona Norte se esperan lluvias ocasionales acompañadas de nubosidad parcial, con posibilidad de precipitaciones aisladas en zonas montañosas.

En el Valle Central y el Pacífico predominará la nubosidad parcial en las primeras horas del día, junto con temperaturas cálidas. Sin embargo, en horas de la tarde se prevé un aumento en la inestabilidad atmosférica, lo que generará aguaceros con tormenta eléctrica, principalmente en el Pacífico Central, Pacífico Sur y sectores del oeste del Valle Central.

En el Pacífico Norte, las lluvias más significativas se concentrarían hacia el sureste y sur de la región, de acuerdo con el pronóstico.

Las autoridades recomiendan precaución ante posibles afectaciones por acumulación de lluvias y actividad eléctrica durante la tarde y noche.



