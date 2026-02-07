IMN: Descenso de temperaturas por llegada de aire frío desde el norte del continente

El fin de semana estará marcado por condiciones ventosas fuertes en gran parte del país, debido a la influencia del empuje frío número 14, que continuará modulando el tiempo durante sábado y domingo, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

<span id="selectionBoundary_1770488945927_2543671488991469" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se esperan ráfagas de viento del norte con intensidades que oscilarán entre 70 y 90 kilómetros por hora, afectando principalmente el Valle central, Guanacaste y la cordillera de Talamanca.



Estas condiciones podrían generar afectaciones como caída de ramas, levantamiento de objetos livianos y una disminución en la sensación térmica, especialmente durante las madrugadas y primeras horas del día.



Aunque se mantendrán temperaturas frescas, las autoridades aclaran que no se prevén descensos tan pronunciados como los registrados con el empuje frío anterior.



Las autoridades recomiendan a la población asegurar objetos sueltos, extremar precauciones al conducir y mantenerse informada a través de los reportes oficiales, ante la persistencia de los vientos durante este sábado y domingo.

