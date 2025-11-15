IMN anticipa un sábado lluvioso en distintos puntos del país

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este sábado se mantendrán condiciones favorables para la presencia de lluvias en varios sectores del país.

Según el pronóstico, para este fin de semana se prevé una disminución de los vientos alisios, una elevada humedad en el ambiente y la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical al sur del territorio nacional. Estos factores aumentarán la inestabilidad atmosférica y favorecerán la formación de precipitaciones.

Para la tarde, las lluvias serán más generalizadas. El Pacífico y el Valle Central presentarán cielo nublado con aguaceros aislados y posibles tormentas eléctricas. En el Pacífico Norte, las precipitaciones serán más localizadas, mientras que en el Caribe se prevén chubascos y lluvias principalmente en las montañas y sectores del oeste.

La Zona Norte, por su parte, registrará lluvias dispersas durante la tarde.