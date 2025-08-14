EN VIVO

IMN alerta por fuertes aguaceros y riesgo de inundaciones en varias regiones del país

Las precipitaciones se concentrarán en la Zona Norte, Valle Central y la vertiente del Pacífico.

Por Angélica Barrantes |14 de agosto de 2025, 7:14 AM

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que para este jueves se prevé un aumento considerable en las condiciones lluviosas debido a la combinación de factores atmosféricos: la posición de la Zona de Convergencia Intertropical, el calentamiento matutino y el ingreso de la onda tropical número 23. 

Según el meteorólogo Paulo Solano, los aguaceros más intensos afectarán principalmente la Zona Norte, el Valle Central y la vertiente del Pacífico. 

La saturación de suelos en regiones como el Pacífico Central y Sur, que ya alcanza el 80%, incrementa el riesgo de incidentes como inundaciones, especialmente por desbordes y saturación del alcantarillado.

Las autoridades instan a la población a no bajar la guardia, ya que las tormentas podrían venir acompañadas de ráfagas de viento intensas o incluso granizo. 

Se recomienda extremar precauciones, especialmente en zonas propensas a deslizamientos y acumulación de agua.

