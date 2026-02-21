IMN advierte que lluvias y bochorno se mantendrán durante el fin de semana

Las lluvias repentinas que comenzaron este viernes continuarán durante todo el fin de semana, según confirmó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Los vientos alisios, la alta humedad y la nubosidad se mantendrán presentes en gran parte del territorio, advirtieron los expertos.

El meteorólogo José Valverde Mora, del IMN, indicó que hacia el cierre del domingo se registrará un incremento en los vientos del norte, lo que podría generar ráfagas más fuertes en algunas regiones del país.

A pesar de las precipitaciones, las temperaturas seguirán siendo cálidas, y el bochorno se mantendrá como protagonista, especialmente en las zonas centrales y del Valle Central, señaló Valverde Mora.