IMN advierte que aún faltan seis empujes fríos por llegar al país

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que los empujes fríos número 13 y 14 que afectaron recientemente al territorio nacional fueron catalogados como eventos meteorológicos extremos, debido a las condiciones climáticas que provocaron.

Los expertos aseguran que todavía faltan seis empujes fríos más en esta temporada, lo que mantiene a las autoridades en alerta.

Estos fenómenos dejaron lamentablemente tres personas fallecidas en el país. El 1 de febrero, un hombre en condición de calle murió por hipotermia a causa de las bajas temperaturas. El 3 de febrero, en Atenas, un hombre de 38 años perdió la vida tras ser impactado por una rama desprendida por los fuertes vientos, mientras que otro de 60 años falleció al caerle un árbol.

El IMN subrayó que aún se esperan siete empujes fríos adicionales en lo que resta de la temporada. Ante esta situación, las autoridades instan a la población a mantenerse atenta a las condiciones climáticas y reforzar las medidas de prevención para evitar nuevas tragedias.