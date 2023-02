Imágenes: Sismo de este sábado provocó grandes grietas en la antigua Cinchona

18 de febrero de 2023, 11:48 AM

Protti también explicó que la misma falla de Cinchona no tendría la capacidad para producir otro sismo igual al registrado en 2009, cuya magnitud fue de 6,2; pero que a lo largo de la cordillerra volcánica hay fallas paralelas, como la de esta madrugada, que sí tiene ese potencial.

El experto además explicó que se habla de una falla local porque el movimiento se produce por rompimientos internos de las placas y no un contacto entre diferentes placas.

Sobre la posibilidad que este sismo sea la advetencia de un movimiento mayor, el experto dijo que eso no se puede preveer.

“Secuencias como estas se presentan muy amenudo y la gran mayoría no terminan con un sismo grande. Algunas sí pueden ser premonitorias, pero muy pocas. Lo que sucede es que eso no se puede distinguir en este momento, no podemos anticiparlo" agregó.