Imágenes aéreas muestran magnitud de emergencia por lluvias en comunidad puntarenense

Un video compartido este domingo por la Cruz Roja Costarricense muestra el dramático panorama en Barranca de Puntarenas, donde varias calles y viviendas permanecen inundadas producto de las intensas lluvias que han golpeado al país durante los últimos días (ver adjunto).

En las imágenes se observan personas intentando movilizarse con el agua incluso por las rodillas, mientras otros intentas desplazarse junto a su motocicleta u otro medio, eso sí, apagados, porque el agua dificulta la movilidad

La Cruz Roja confirmó que mantiene desplegados 36 cruzrojistas y 12 vehículos de emergencia, entre ambulancias básicas y avanzadas, unidades de rescate y vehículos de primera intervención.

A su vez, el Cuerpo de Bomberos reforzó su personal con 35 efectivos adicionales, alcanzando un total de 85 en el terreno, además de tener 60 más en estado de prealerta en Guanacaste y San José ante la posibilidad de nuevas emergencias.

La situación en Barranca se suma a la crítica que enfrentan otras regiones del país, como el Pacífico Central, el Valle Central y la Zona Norte, donde las lluvias han provocado inundaciones, deslizamientos y la pérdida de vidas humanas.

El nivel de saturación de los suelos, junto con las precipitaciones persistentes, ha generado condiciones de alto riesgo que llevaron a las autoridades a elevar la alerta a naranja en gran parte del territorio nacional.