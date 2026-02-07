Iker Casillas y Puyol aún recuerdan con cariño el amistoso ante La Sele

Los astros españoles Iker Casillas y Carles Puyol volverán a pisar la cancha del Estadio Nacional este sábado cuando ambos se midan en el Clásico de Leyendas entre Real Madrid y Barcelona.

Para ambos será volver a un escenario que ambos tuvieron la oportunidad de visitar en el 2011, cuando España, flamante campeona mundial, visitó nuestro país como parte de una gira latinoamericana, donde hasta arribaron con la Copa del Mundo en sus manos.

Aquel juego quedó igualado 2-2 y quedó marcado en la retina de muchos, pues era la primera vez que pudieron observar una selección de tal calibre.

De aquel encuentro, ambos recuerdan la calidez del tico y sobre todo algunas incidencias, aunque Casillas admitió -en son de broma- que no recordaba los goles sufridos ese día por parte de Joel Campbell y Randall Brenes.

“No lo recuerdo (declaró entre risas)... Cuando vine con la Selección era de las pocas veces que España comenzaba a caminar en una serie de partidos fuera, sobre todo fuera de Europa, vinimos bastantes, tanto en Costa Rica, como Argentina, Puerto Rico, Venezuela, pero bueno fue un sitio donde nos acogieron maravillosamente, la gente venía a ver a sus ídolos y creo que a pesar del infausto 2-2 y un gol que la pude liar mejor, yo creo que fue un bonito recuerdo poder encontrarse con toda una gente que admira y respeta el fútbol español”, destacó el exguardameta del Real Madrid y la selección de España.

Aquel día, La Roja dirigida por Vicente del Bosque, saltó al terreno de juego con: Iker Casillas (Víctor Valdez), Sergio Ramos, Carles Puyol, Álvaro Arbeloa, Ignacio Monreal (Fernando Torres); Xavi Hernández (Santi Cazorla), Andrés Iniesta, Xabi Alonso (Sergio Busquets), Cesc Fábregas (David Silva); Juan Mata (Jesús Navas) y David Villa.

Para Puyol, ese partido es una muestra de lo que mueve en el mundo las aficiones del Madrid y el Barça.

“Iker lo ha contado perfectamente, lo que decía que el país está dividido de Barca y Madrid y tenemos la suerte de viajar por muchos lugares ahora retirados y la mayoría de países está muy equilibrado. La verdad hay muchos aficionados y la verdad es que son los clubes más grandes del mundo”, indicó Puyol.

Ahora ambos estarán cara a cara enfrentándose en el Estadio Nacional por el Clásico de Leyendas que usted podrá disfrutar por su Teletica a partir de las 5:30 p. m.



