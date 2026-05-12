Iglesia espera a más de 10 mil personas en Guápiles para el Día Nacional de la Juventud
Este evento convertirá a Limón en el epicentro de la fe y la música juvenil con la participación de Hakuna Group Music y delegaciones de todo el país.
Más de 10 mil jóvenes de distintas partes del país se reunirán el próximo 11 de julio de 2026 en el Campo Ferial de Expo Pococí, en Guápiles, Limón, para celebrar el Día Nacional de la Juventud (DNJ), uno de los encuentros más importantes organizados por la Iglesia Católica en Costa Rica.
La actividad se realizará bajo el lema “Tengan valor, yo he vencido al mundo” (Jn 16,33).
El DNJ, que está en manos de la Pastoral Juvenil de Costa Rica y la Diócesis de Limón, combinará espacios de formación, espiritualidad, convivencia y cultura. El evento pretende responder a las distintas realidades que enfrentan las personas jóvenes, promoviendo un encuentro consigo, con los demás y con Dios, en medio de desafíos como la ansiedad, la inseguridad y la búsqueda de sentido.
Uno de los momentos más esperados será la participación de Hakuna Group Music, agrupación reconocida por su impacto en la juventud católica de más de 20 países y por canciones como La fila, Huracán y Sencillamente. Además, el DNJ contará con bandas nacionales, un coro diocesano y diversas expresiones culturales inspiradas en la identidad afrocaribeña de Limón.
Como parte de la preparación para el encuentro, actualmente se desarrolla una peregrinación por las 17 parroquias de la Diócesis de Limón con la Cruz de la Pastoral Juvenil, la imagen de la Virgen de los Ángeles y la reliquia de San Carlo Acutis, promoviendo espacios de oración y comunión en las comunidades.
La Municipalidad de Pococí declaró el DNJ 2026 como un evento de interés cantonal, resaltando su impacto social, cultural y económico para la región.Las inscripciones para participar en el Día Nacional de la Juventud 2026 ya se encuentran habilitadas a través de Diócesis de Limón. La organización invita a jóvenes entre los 14 y 35 años, así como a familias y comunidades de todo el país, a formar parte de esta experiencia nacional de fe, convivencia y esperanza.