Iglesia Católica lanza fuerte mensaje en defensa de la CCSS

La Iglesia Católica lanzó, este 1.º de mayo, un fuerte mensaje en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), durante la misa del Día del Trabajador en la Catedral Metropolitana.

Durante su homilía, el arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós, calificó como “alarmante e inmoral socavar la sostenibilidad de la institución”, en referencia a lo que consideran una crisis que enfrenta la Caja.

El jerarca hizo un llamado a proteger el Seguro Social, cuestionó intentos de debilitarlo o utilizarlo de forma indebida y pidió al Gobierno saldar la deuda que mantiene con la institución.

Durante su mensaje, el líder de la Iglesia Católica también se refirió a la situación de seguridad del país, señalando la pérdida de valores y el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico.

Además, abordó la soberanía alimentaria y la necesidad de fortalecer a los agricultores del país, advirtiendo sobre los riesgos de la dependencia externa en productos básicos, por lo que llamó a reforzar la producción nacional.

Finalmente, hizo referencia a la situación del empleo, pidiendo atención a más de 154 mil personas sin trabajo formal en Costa Rica, además de incluir temas como migración y dignidad humana.