IFAM abre mesa de coordinación con federaciones municipales

El presidente ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), José Miguel Jiménez Araya, junto con la directora ejecutiva de la institución, Maricela Hernández Ruiz, sostuvo un primer encuentro de trabajo con representantes de distintas federaciones municipales del país en una mesa de coordinación celebrada en la sala de sesiones del IFAM, en Moravia.

La reunión marcó el inicio de una etapa de diálogo y articulación orientada a construir una agenda conjunta para atender retos clave en los territorios y comunidades, mediante proyectos impulsados desde los gobiernos locales con el acompañamiento técnico y financiero del IFAM.

Durante el encuentro destacaron la importancia de fortalecer la coordinación entre el IFAM, las federaciones municipales y las autoridades locales, con el objetivo de generar iniciativas relacionadas con seguridad, infraestructura, mantenimiento de espacios públicos, desarrollo comunal, fortalecimiento de servicios y mejora de la calidad de vida de las comunidades.

También hablaron de la necesidad de trabajar de manera articulada para impulsar soluciones concretas desde lo local, aprovechando la experiencia territorial de las federaciones y el rol del IFAM como aliado estratégico del régimen municipal.

Entre los participantes estuvieron:

Gilberto Monge Pizarro, director ejecutivo de la Federación Metropolitana de Municipalidades de San José ( Femetrom ).

Luis Antonio Barrantes Castro, director ejecutivo de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela ( Fedoma ).

Gerardo Muñoz Díaz, director ejecutivo de la Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago ( Fedemucartago ).

Viviana Álvarez Barquero, directora ejecutiva de la Federación de Municipalidades de Guanacaste ( Femegua ).

Viviana Badilla López, directora ejecutiva de la Federación de Municipalidades del Caribe y Asociados ( Femucaribe ).

Bernal Vargas Araya, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias ( ANAI ).

Isaura González Salas, representante del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED.

Jiménez destacó que este primer acercamiento permite sentar bases para una relación de trabajo cercana y permanente con las organizaciones: