ICT pide dar de baja la polémica guía e incorporar al INAMU en Consetur

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) reconoce su error y ahora pide dar de baja a la Guía de buenas prácticas de seguridad en las operaciones turísticas e incorporar al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) en la Comisión Nacional de Seguridad Turística (Consetur) para crear una nueva versión.

“El ICT desea dejar clara nuestra posición de que las mismas deben excluir todo mensaje que violente a la mujer, que las revictimice y que esté fuera de lugar o de contexto. Mientras ello ocurra, el ICT dará de baja de nuestras plataformas las mencionadas Guías a espera que haya una nueva versión que cumpla con lo requerido en el párrafo anterior. Reiteramos asimismo que se valore la incorporación del INAMU a esta Comisión de manera que la representante que designen participe en todas las sesiones y contemos con su guía y retroalimentación en un tema que resulta prioritario y dándole así voz a un ente experto en estos temas”, se lee en la carta enviada por Gustavo Alvarado Chaves, ministro rector del Sector Turismo a Ricardo Vargas, coordinador de la Consetur.

Cabe mencionar que el INAMU no era parte de la Consetur hace seis meses cuando se publicó. Sin embargo, dicha guía si fue enviada a la institución para su revisión.





“Ciertamente, nosotras sí firmamos un convenio y se hacen las observaciones y de esto es lo que estoy pidiendo evidencia a ver si se acataron o no. Nosotras nunca hemos responsabilizado a una mujer. Todo lo contrario, la vestimenta y actitud de una mujer nunca puede ser consignada frente a un acto de violencia. Eso siempre se ha dicho durante toda la vida del INAMU”, comentó Marcela Guerrero, presidenta de la entidad.

Lea también Noticias Polémica guía para seguridad de turistas fue publicada hace 6 meses y ahora corren para revisarla El ICT y el Inamu señalaron que el documento no da recomendaciones para evitar violaciones.

En una carta enviada por Guerrero a Vargas se indica que “el INAMU, como mecanismo estatal de derechos humanos, no puede ni debe avalar ningún documento cuyo contenido traslade a las víctimas la responsabilidad en los hechos de violencia sexual y de ningún tipo de violencia. Y más aún, si llega a generar un retroceso de fondo, al trasladar la responsabilidad de los hechos a las víctimas y adjudicar la responsabilidad de generar espacios seguros a ellas y no a quienes por atinencia institucional la deben llevar a cabo. Por ello, en el marco de nuestra alianza, estoy solicitando a usted como coordinador de Consetur y al Consejo de Gobierno sacar de circulación la actual “Guía de buenas prácticas de seguridad en las operaciones turísticas”.

¿Qué es la Consetur?

La Comisión Nacional de Seguridad Turística existe desde hace cerca de 20 años y representa la unión de seis instituciones: Ministerio de Seguridad Pública, Instituto Costarricense de Turismo, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Embajada de los Estados Unidos de América y Cámara Nacional de Turismo.

Su fin fue diseñar la Guía de buenas prácticas de seguridad en las operaciones turísticas en aras de apoyar la gestión que realizan las empresas operadoras de servicios turísticos en materia de seguridad.

“Esta guía se compone de prácticas operativas empresariales, algunas de ellas con una perspectiva de género, así como una serie de medidas básicas de autoprotección dirigidas a las personas turistas”, señala el documento.

Lea también



Nacional Guía para seguridad de turistas genera indignación en redes, hasta Presidente pide revisarla Guía sugiere a mujeres turistas cómo vestir, a qué hora salir y cómo comportarse a la hora de tomar de alcohol.

Voces que se pronuncian contra la guía

Varias organizaciones feministas de Costa Rica e inclusive la Comisión de la Mujer en la Asamblea Legislativa coinciden en que la polémica guía revictimiza a las mujeres.

Feminist CR publicó en sus redes sociales: “¿Cómo es que las guías de este país no son revisadas con atención antes de ser publicadas? Recordando el caso del MEP (Prueba FARO) “Nadie escribe, nadie revisa, nadie es responsable de nada. No es solo mandar a revisar. Exigimos sean eliminadas con una orden directa y reescribirla en pro de la mujer y el respeto que todas merecemos. ¡Basta de proteger violadores! ¡Basta culpar a la mujer por cómo viste, habla o actúa en vez de enseñar a no violar y a su vez castigar. ¡Con temple y firmeza!"

Brujas feministas CR conversó con Teletica.com sobre algunos de los puntos que todavía quedan pendientes de agregar en guías de este tipo: “debieron estar dirigidas a instituciones en zonas turísticas, restaurantes, bares, hoteles, hostels, empresas de medios de transporte, dando iniciativas de talleres para los lugareños de estas zonas, exigiendo que se señalen con letreros los lugares peligrosos, alumbrando las franjas donde hay poca luz y, un sin fin de indicaciones".

Colectiva Feministas Radicales de Costa Rica: “La vestimenta no es la responsable de las agresiones a las que somos víctimas las mujeres. Las mujeres jamás vamos a poder vivir en paz mientras no se responsabilice a los hombres por la violencia que ejercen. Estas medidas del INAMU y el ICT además de revictimizantes, son absolutamente ignorantes de la realidad que rodea la violencia masculina contra las mujeres. Invisibiliza que la violencia sexual no ocurre solamente en las costas cuando andamos 'poca ropa'. Los hombres nos violan cuando estamos en pañales, con pocos días de nacidas. Nos violan en las aulas con uniformes escolares. Nos violan en la universidad con suéter y pantalón. Nos violan cuando usamos burka y cuando usamos traje de baño. Los hombres no revisan la ropa de sus víctimas antes de atacar. A ellos solo les basta con que sean mujeres. Querer responsabilizar a las mujeres de los ataques de los hombres legitima lo que siempre hemos denunciado las feministas: el Estado es cómplice y es responsable. Exigimos una disculpa pública y renuncia inmediata de los responsables tanto del INAMU como del ICT”.

Nielsen Pérez, diputada de la Comisión de la Mujer en la Asamblea Legislativa, envió este martes a Teletica.com un video que grabó el lunes diciendo que “es inaceptable que responsabilicemos a las mujeres de evitar violaciones y agresiones sexuales. Hay un deber del Estado de prevenir y sancionar, de erradicar la violencia contras las mujeres en todas sus manifestaciones y en todos los espacios, este es un deber del Estado, quien tiene la garantía de proteger a las mujeres. Estamos revisando este material y pidiéndole cuentas a las personas responsables de este material. Tenemos que trabajar en ese cambio de cultura”.

Por su parte, Ni una menos Costa Rica compartió algunos consejos “anti-violación” en sus redes sociales como respuesta a la polémica guía.

¿Qué dice la polémica guía?

La guía tiene 16 medidas de autoprotección que recomienda a las turistas, pero las que han causado revuelo son las siguientes:

Evite caminar a solas en horario nocturno. Coordine con el personal de confianza donde se hospeda el transporte seguro que le permita llegar a su destino.

Maneje su información confidencial de ubicación, planes y condiciones de viaje con mucha precaución en su interacción con personas desconocidas, así como en redes sociales, aún más si viaja sola.

Tenga cuidado con los mensajes que una actitud muy amistosa o de confianza puedan generar. Muchas situaciones de riesgo o de abuso de confianza se generan a través de la percepción errónea de este tipo de interacción.

Prefiera los horarios diurnos y contar con acompañantes de confianza o proveedores de servicios turísticos certificados para realizar las actividades en la zona que visita.

De ingerir bebidas con contenido alcohólico, o alguna sustancia que pueda alterar el uso de sus facultades, debe asegurarse de mantener el control personal y del entorno donde se encuentra. Si viaja sola, no acepte bebidas o comida de desconocidos y prefiera empaques sellados.

Considere la diferencia cultural con respecto a su país de origen, procure vestir un estilo similar al local para evitar llamar la atención.

Puede consultar la guía en cuestión en el PDF adjunto.