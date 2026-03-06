Icoder asumirá restauración del monumento a León Cortés tras choque

El Instituto Costarricense del Deporte (Icoder) deberá costear la restauración del monumento a León Cortés, dañado tras el choque ocurrido este miércoles en Sabana Este.

Los estudios previos a la restitución se extenderán por al menos tres meses, debido a la complejidad de los daños. El león de bronce impactado presenta grietas, hundimiento en la parte frontal y desprendimiento de parte de su cola.

Volver a colocar la pieza en su lugar será un trabajo que asumirá y financiará el Instituto.

Al tratarse de una zona patrimonial, el Ministerio de Cultura presentó la denuncia correspondiente para que el conductor responsable del accidente asuma las consecuencias legales y económicas.

De momento, no hay claridad sobre el costo de la reparación ni certeza de que sea posible restituir la pieza original. El Departamento de Patrimonio Nacional busca el molde que permitiría reconstruir la obra.

El monumento a León Cortés fue colocado en esa parte de La Sabana el 20 de abril de 1952 y está compuesto por tres piezas: en la parte alta, la figura del expresidente; en la parte baja, dos mujeres que representan la sabiduría y la prosperidad; y el león actualmente dañado, que contiene el Escudo Nacional.

Además del león, el accidente provocó daños en el obelisco, el jardín, la acera y el mármol del monumento. Su reparación podría tardar varios meses.