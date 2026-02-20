ICE reporta 444 averías en tendido eléctrico por vientos de hasta 100 km/h

Vientos de hasta 100 kilómetros por hora provocaron 444 averías en el tendido eléctrico, según reportó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Durante los últimos días de enero y lo que va de febrero, se ha mantenido la tendencia de ráfagas intensas en diferentes cantones del país.

En varias comunidades se reportaron cortes de electricidad debido a los fuertes vientos.

El tendido eléctrico resultó afectado en cuestión de segundos, lo que hizo necesaria la intervención inmediata del personal del ICE.

Como consecuencia, muchas familias permanecieron sin luz durante varias horas.

La mayoría de las averías relacionadas con los vientos se registraron en Guanacaste, Limón y la Zona Sur, de acuerdo con el reporte oficial del ICE.

Aunque estas emergencias pueden ocurrir en cualquier momento del día, los registros muestran un aumento significativo durante las tardes.