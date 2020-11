Huracán Eta sube a categoría 4 y se acerca a Nicaragua

El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó, minutos antes de las tres de la tarde de este lunes, que el huracán Eta alcanzó la categoría 4.



​“Eta se ha intensificado rápidamente a un gran huracán con vientos 130 mph (215 km/h). Esto sucede a medida que las condiciones comienzan a deteriorarse en la costa noreste de Nicaragua”, indicó el Centro Nacional de Huracanes.

Se espera un fortalecimiento continuo antes de que toque tierra, este martes, a lo largo de la costa noreste de Nicaragua.

Hurricane #Eta Advisory 9: Eta Becomes a Category 4 Hurricane as Conditions Begin to Deteriorate Along the Northeastern Coast of Nicaragua. https://t.co/VqHn0u1vgc