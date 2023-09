Hugo Cruz pitará el juego Cartaginés-Herediano

8 de septiembre de 2023, 9:48 AM

Guanacasteca vs. Pérez Zeledón

Árbitro: Keylor Herrera

Asistente 1: Josué Mejía

Asistente 2: Diego Díaz

Cuarto árbitro: Róger Vindas



Sporting FC vs. Puntarenas



Hora: 4 p. m.

Estadio: Ernesto Rohrmoser

Árbitro: Adrián Chinchilla

Asistente 1: Danny Sojo

Asistente 2: Benjamín Espinoza

Cuarto árbitro: Pablo Camacho



San Carlos vs. Santos



Hora: 7 p. m.

Estadio: Carlos Ugalde

Árbitro: Jesús Montero

Asistente 1: Osvaldo Luna

Asistente 2: Marvin Meza

Cuarto árbitro: Carlos Salazar



Saprissa vs. Liberia



Hora: 8 p. m.

Estadio: Ricardo Saprissa

Árbitro: Steven Madrigal

Asistente 1: Carlos Fernández

Asistente 2: Luis Granados

Cuarto árbitro: Marco Guido