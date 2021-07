Hueco en la Ruta 32 fue reparado tras manifestación de vecinos

El hueco que tantos problemas le provocó a los vecinos de Limón, en la entrada a la provincia sobre Ruta 32, fue reparado este miércoles.

La solución llegó tras las manifestaciones de los habitantes, quienes, cansados de la enorme grieta, se tiraron a la calle.

Luego del movimiento, funcionarios de MECO hicieron la reparación este jueves.

En el mes de marzo, la misma empresa había hecho un primer arreglo, pero solo duró un par de semanas y la calle se volvió a abrir.

En la Municipalidad de Limón exigen al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tomar cartas en el asunto y solucionar, de una vez por todas, la problemática.

“Si eso se vuelve a hacer, yo voy a mandar nota formal al MOPT y voy a copiar donde tenga que copiar, solicitando que por favor se haga un arreglo no paliativo, no para salir del paso, no ante la presión mediática, sino un arreglo como tiene que ser y que a quien le toca trabajar, por amor a Dios, que trabaje”, dijo Ana Matarrita, vicealcaldesa.