“Hoy perdimos todos”, dice hermana de anestesióloga asesinada

"La ausencia de ella no la devuelve nada. No nos la hubiese devuelto un fallo como ustedes lo quieren ni como Costa Rica lo quiere. Aquí cumplimos con un deber para que ninguna mujer en Costa Rica esté expuesta a que sufra, pero en este caso, no podemos asegurar que estén protegidas bajo este fallo.

"Me queda una ausencia, una ausencia del apoyo hacia la mujer, porque dejar libres a dos personas que hay pruebas, hay sentencia para algunas mujeres que estamos afuera de una posible violación, eso es lo que me preocupa. Mi hermana no vuelve, pero hay mujeres muy valiosas en este país que hoy están corriendo peligro porque el tribunal no cumplió su deber", finalizó.