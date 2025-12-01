EN VIVO
Hoy hay carril reversible en la Ruta 27: estos son los horarios

La medida se toma debido al fin de semana largo que originó el feriado de este lunes.

Cortesía CNC
Por Juan José Herrera 1 de diciembre de 2025, 10:54 AM

Este lunes habrá carril reversible en la Ruta 27, específicamente desde Pozón hasta Ciudad Colón.

El operativo de reversibilidad se extenderá de 1 p. m. a 7 p. m., con reversibilidad efectiva de 2 p. m. a 6 p. m.

Esta decisión se toma para agilizar el regreso de vacacionistas que aprovecharon el fin de semana largo que originó el feriado de hoy, cuando se conmemora la abolición del ejército.

Las autoridades hacen un llamado a conducir con responsabilidad y en respeto de la Ley de Tránsito.

