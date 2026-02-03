Hoy cierra el mercado de fichajes: Estas son las excepciones

El mercado de fichajes del Torneo de Apertura cierra este martes, pero no todo está escrito en piedra.

En Teletica.com revisamos el reglamento y estos son las excepciones para contratar futbolistas.



Hay un plazo extraordinario de inscripción de jugadores se indica que se concederá un período extraordinario de inscripción de jugadores de 10 días hábiles a partir de este martes.

Excepciones:

a) Un jugador con contrato vigente e inscrito ante la Unafut que haya sido desinscrito por su club en los últimos ocho días hábiles antes del cierre del período de inscripciones respectivo.



b) Por sentencia firme de la Cámara Resolución de Disputas de FIFA, Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la FCRF o sentencia del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). También por resolución firme dictada por autoridades judiciales costarricenses en Proceso de Conocimiento o de Tutela Cautelar.



c) Finiquito suscrito por el club y jugador para dar por terminado el contrato de

mutuo acuerdo.



d) Carta del club que pone fin al contrato con el jugador.



e) Se haya solicitado el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) del

jugador dentro de los periodos de inscripción y se encuentre a la espera de la entrega del CTI por parte de la Federación contraria.

