Hospitalizan de emergencia a Mathias, el quinceañero que enfrenta un cáncer agresivo

El estado de salud de Eithan Mathias Giraldo Chaves, el joven de 15 años que lucha contra un agresivo sarcoma de células claras con metástasis en pulmones y huesos, obligó a su familia a llevarlo de emergencia a un centro médico durante la noche de este lunes.



Así lo confirmó su madre a Teletica.com. Estephanie Chaves explicó que, aunque en los últimos días habían observado una leve mejoría en los fuertes dolores óseos que padece su hijo, comenzaron a surgir nuevas complicaciones que encendieron las alarmas.

​“Le pusieron un tratamiento en los huesitos y nos habían dicho que las primeras 72 horas iban a ser muy dolorosas. Así fue. Pero ya ayer en la noche y hoy veo bastante mejoría en lo que es dolor de huesitos. Sin embargo, han venido otras cosas detrás”, relató.

Según explicó, Mathias empezó a experimentar dolores abdominales, además de fuertes episodios de ansiedad y ataques de pánico, una situación inédita para él.

​“Ha empezado mucho con ataques de pánico y ansiedad. Eso nunca se lo había visto a él. Ha sido duro”, comentó.

La familia mantiene la esperanza de que el joven logre estabilizarse para poder recibir nuevas opciones de tratamiento. Sin embargo, el rápido avance de la enfermedad complica el panorama.

​“En un mes ha sido algo increíble lo que ha avanzado el cáncer de Mati. Yo le digo: ‘Papi, tenemos que comer, necesito que sus fuerzas suban para ver si le podemos poner quimio’”, agregó la madre.

Tratamiento para aliviar el dolor

El pasado jueves, Mathias recibió un tratamiento con samario, una terapia basada en radiación que busca controlar el dolor provocado por las metástasis óseas.



​“Lo que hace es darle un poquito de calidad de vida para controlarle los dolores porque tiene comprometido prácticamente todo el sistema esquelético”, explicó Chaves.

No obstante, este procedimiento obliga a esperar al menos cuatro semanas antes de valorar la posibilidad de administrar quimioterapia nuevamente, ya que puede afectar las defensas del paciente.

​“Tenemos que esperar. Yo le pido a Dios que en estas cuatro semanas el cáncer no avance más de lo que ya ha avanzado y que cuando le hagamos exámenes esté mejor para poder ponerle la quimio”, indicó.

Hospitalización de emergencia



La situación se agravó durante la noche del lunes, cuando el adolescente presentó una descompensación que obligó a trasladarlo a un hospital.



La familia tenía previsto acudir a una clínica privada para recibir apoyo nutricional e hidratación con el fin de fortalecerlo, ya que actualmente no reúne las condiciones necesarias para someterse a quimioterapia.

​“Si lo ven así, me la niegan. Entonces hemos estado poniendo sueros, suplementos y tratando de que coma para levantarlo”, comentó la madre.

Sin embargo, la evolución de las últimas horas cambió los planes.



“Ayer (lunes) en la noche se me complicó. El doctor nos dijo que no saben si tiene algo en el hígado, entonces van a hacerle un ultrasonido”, señaló.

Inicialmente, valoraron trasladarlo al Hospital San Juan de Dios, pero descartaron esa opción debido a la saturación del centro médico.

​“Íbamos para el San Juan, pero nos dijeron que estaba colapsado y que prácticamente iba a quedar en un pasillo. Más tarde no hubiera aguantado ese nivel de espera”, recordó.

A pesar de las dificultades, la familia asegura que continuará buscando alternativas para mejorar la condición de Mathias y darle la oportunidad de recibir nuevos tratamientos.



​“Si tenemos que ir todos los días para levantarlo y darle fuerzas para que aguante la quimio, lo vamos a hacer”, afirmó Chaves.

La historia del joven, dada a conocer recientemente por Teletica.com, ha generado una ola de solidaridad. Según su madre, cientos de personas se han sumado con mensajes de apoyo y donaciones para ayudar a cubrir los elevados gastos médicos.



​“Nos ha escrito mucha gente. La historia de Mati ha sido muy impactante por estar tan jovencito. Seguimos luchando y gracias a Dios nos han seguido apoyando”, concluyó.

¿Cómo ayudar a Mathias?



SINPE Móvil: 8842-4135.

Beneficiaria: Estephanie Chaves.



Banco Nacional (colones):

CR09 0151 0472 0010 8675 41.



BCR (colones):

CR19 0152 0200 1085 5225 87.



BAC (colones):

CR82 0102 0000 9266 1595 62.







