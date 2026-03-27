Hospitales tardarán hasta dos semanas en reprogramar cirugías suspendidas por huelga

Los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrentan un retraso de hasta dos semanas para reponer las 197 cirugías que tuvieron que suspenderse el pasado miércoles debido a la huelga de trabajadores.

Uno de los centros más afectados fue el Hospital Nacional de Niños, donde únicamente se logró realizar una de las 16 operaciones programadas. La institución informó que los pacientes serán contactados para reagendar sus procedimientos y volver a ingresar a sala de operaciones en las próximas semanas.

El Hospital Calderón Guardia también reportó complicaciones, especialmente en sus quirófanos. La huelga impactó directamente la prestación de servicios y, según autoridades médicas, la falta de personal provoca diariamente la inhabilitación de hasta cuatro salas de operaciones, lo que agrava la situación.

La CCSS aseguró que se trabaja en coordinación con los hospitales para contactar a los pacientes afectados y garantizar la reprogramación de sus citas y cirugías en el menor tiempo posible.