Hospitales privados tienen 124 camas a disposición de la CCSS

Los hospitales privados del país pondrán a disposición de la Caja Costarricense de Seguro Social y las autoridades de Salud 124 camas ante el colapso del sistema hospitalario público por la pandemia del COVID-19.



Se trata de unidades no especializadas que servirían para la atención de pacientes no COVID-19 ni críticos, pues así lo solicitaron los propios jerarcas.

Massimo Manzi, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud, explicó que ese es el número máximo de camas que al día de hoy tienen disponibles los diferentes hospitales privados del país, tanto en el Área Metropolitana como fuera de esta.

El director aseguró que desde que las autoridades plantearon la posibilidad de utilizar el recurso hospitalario privado la Cámara se puso a trabajar en dos sentidos: conocer la capacidad instalada y disponible y luego entender la necesidad del sistema público.

“En ese sentido la solicitud que nos plantearon es recibir pacientes no COVID-19, pacientes no críticos, sino aquellos que requieran hospitalización para estancias menores o cortas. En este momento no se está pidiendo asistencia para pacientes UCI o COVID, bajo esa realidad es que tenemos disponible ese número”, añadió.