Nacional
Hospital San Juan de Dios reabre Unidad Nacional de Quemados tras cierre por brote de bacterias
El centro médico aplicó medidas de desinfección.
El Hospital San Juan de Dios informó que la Unidad Nacional de Quemados quedó nuevamente habilitada, casi un mes después de que debiera cerrarse debido a un brote de la bacteria pseudomonas.
El centro médico aplicó medidas de desinfección para reabrir el espacio que atiende a pacientes con quemaduras graves.
Durante tres semanas, la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tuvo que referir a los pacientes entre los hospitales Calderón Guardia y México.