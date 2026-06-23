Hospital San Juan de Dios enfrenta paro de labores este martes

Un grupo de funcionarios del Hospital San Juan de Dios inició un paro de labores este martes como medida de protesta ante desacuerdos con la jefatura del área financiera contable.



La protesta involucra a 12 trabajadores que se encargan de procesos de compras dentro del centro médico. Las autoridades indicaron que, por el momento, la medida no afecta la atención de pacientes ni las consultas programadas.



Las personas que tengan citas médicas, exámenes o atención con especialistas deben presentarse con normalidad en el hospital (ver video adjunto en la portada).

El movimiento fue anunciado por trabajadores del sector financiero contable. Orlando Soto, asesor de los funcionarios, señaló que la organización sindical brindará apoyo jurídico a los trabajadores.

​“Ante las gestiones de la jefatura correspondiente, nosotros como organización sindical haremos toda la orientación y todo el apoyo jurídico”, afirmó Soto.

Los funcionarios mantienen reuniones en el edificio anexo del hospital para buscar una solución al conflicto.



El hospital explicó que una extensión del paro podría generar afectaciones en procesos de compra. Esto podría impactar la disponibilidad de algunos medicamentos o equipos médicos.



Las autoridades esperan alcanzar un acuerdo para evitar mayores consecuencias en los servicios del centro hospitalario.





