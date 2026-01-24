Hospital San Carlos adelanta citas dadas a pacientes de Ortopedia para dentro de 26 años

El Hospital San Carlos confirmó, la mañana de este viernes, que adelantará para los próximos dos años los 10 casos que motivaron una intervención de la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR), que incluían señalamientos para 2052.

Ante consulta de Teletica.com, el director médico de ese centro, Daniel Abarca, indicó que los pacientes a los que se hizo alusión desde el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa ya fueron debidamente atendidos.

"De todos los casos que hace mención la Defensoría de los Habitantes se aclara que, durante el proceso que estableció el Hospital San Carlos para reagendar todas las citas, posterior al ingreso del nuevo ortopedista, estos casos ya han sido abordados y las citas se encuentran en frente de 2026 y abril de 2028. "Sin embargo, de esta misma solicitud de la Defensoría de los Habitantes hay un caso específico de Neurocirugía. Es importante aclarar que nuestro centro no cuenta con esta especialidad. Ya todas las listas fueron derivadas al Hospital México", explicó el doctor de profesión.

Desde 2023, el establecimiento de salud cuenta únicamente con dos ortopedistas para la atención de toda la población de la región Huetar Norte, de aproximadamente 400.000 personas.

Pero en diciembre pasado fue posible la reincorporación de un tercer especialista, al tiempo que se dio la reasignación del contrato de servicio social de otro de los ortopedistas hasta junio de 2027 (originalmente vencía en junio de 2026).

"Se nos ha permitido reagendar todas las citas, tanto de Consulta Externa como quirúrgicas que teníamos pendientes. Un aproximado de 9.000 citas que iban a plazos extremadamente largos anteriormente. En este momento se han reagendado más de 7.000 citas. Posteriormente, se va a hacer un llamado vía telefónica a todos los pacientes para poder confirmar la fecha real de la cita", enfatizó Abarca.

El director añadió que se trabaja en la preparación de los informes requeridos por parte de la Defensoría.

La gestión de ese ente giraba alrededor de casos de personas con citas asignadas para 2030, 2033, 2044, 2045, 2047, 2050 y 2052. Todos ellos son pacientes de Ortopedia, quienes esperan por una corrección que si no se realiza a tiempo puede traer consecuencias progresivas y graves, tanto en el plano físico, como en el psicológico, social y funcional.