Hospital revela condición médica de pacientes aislados por peligrosa bacteria

El Hospital San Juan de Dios emitió este viernes una actualización del parte médico de los pacientes afectados por el brote de la bacteria Pseudomonas.

Según el centro médico, actualmente mantiene a siete pacientes aislados, pero en una condición estable y recibiendo el tratamiento correspondiente.

"Actualmente, se realiza una limpieza especial y desinfección de toda la Unidad Nacional de Quemados del Hospital San Juan de Dios. Además, se mantiene la coordinación con la Gerencia Médica para que los pacientes que requieran atención por quemaduras sean referidos a los hospitales Calderón Guardia y México", informó el hospital.

Fernando García, vocero del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos del país, explicó que la Pseudomonas es una bacteria peligrosa con una alta tasa de letalidad.

"En pacientes con quemaduras severas el riesgo es alto por las lesiones que presentan. El nivel de letalidad va a depender de las condiciones del paciente. Hay condiciones clínicas como las quemaduras que son graves por sí mismas, y su caso se complica con la infección de la bacteria", dijo el especialista.

Aunado a ello, el médico aseveró que la bacteria ha demostrado un importante grado de resistencia a los antibióticos.







