Hospital recopila información por aparentes anomalías con comprobantes médicos para funcionarios

El Hospital Rafael Ángel Calderón, en San José, recopila información por aparentes irregularidades con la emisión de comprobantes médicos privados para citas de acompañamiento a familiares.

La gestión la confirmó la Dirección General del centro médico ante una consulta de Teletica.com.

"En este momento estamos recopilando todas las informaciones para proceder con dicha denuncia", señaló el establecimiento de salud mediante su oficina de prensa.



Posterior a esta publicación, ante una segunda consulta, el despacho añadió:

"Esta Dirección General realizó el traslado de la solicitud a la Dirección de Servicios Institucionales, Área de Investigación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Hasta no tener los resultados de esta investigación preliminar, no se puede brindar información adicional".​

La queja llega después de que el Colegio de Médicos archivara una denuncia presentada ante su Fiscalía, luego de que concluyera que los hechos que se pusieron en su conocimiento no encuadraban en sus competencias.

El procedimiento disciplinario del colegio profesional se deriva de una serie de oficios a los que este medio tuvo acceso, en los que se detallaron los resultados de una investigación interna por una "gran cantidad de ausencias" registradas en el Servicio de Nutrición del hospital entre enero de 2022 y abril de 2023.

Los hallazgos incluyen que, en el periodo en cuestión, se reportaron 141 ausencias que posteriormente fueron justificadas como "citas de emergencia de acompañamiento", por lo que, en apego al recientemente regulado artículo 46 de la Normativa de Relaciones Laborales de la Caja de Seguro Social, a los servidores se les debió otorgar el día completo con goce de salario.

Casi una tercera parte del total de citas fueron otorgadas por tres médicos, quienes emitieron comprobante privado, en su gran mayoría a tres trabajadores.

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Mediante oficio SN-1004-08-2023, la jefa de esa unidad, Nelsi Moreira, expuso que la situación afectaba "los procesos de trabajo y el clima laboral", pues derivaba en un recargo de funciones en un intento de evitar perjudicar la prestación del servicio, así como en el uso de tiempo extraordinario para resolver y su consecuente impacto en la asignación de la partida presupuestaria correspondiente.

Fue entonces cuando la funcionaria se dio a la tarea de estudiar las ausencias justificadas como "citas de emergencia de acompañamiento" y arribar a los datos previamente precisados.

Los resultados fueron comunicados oportunamente al entonces director general interino, Marco Vinicio Umaña, quien formalizó la denuncia el 14 de setiembre de 2023, la cual luego se archivó.

"Procedo a poner en conocimiento de la honorable Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, presuntas irregularidades en la prescripción de certificados médicos privados y comprobantes de atención médica, otorgados por distintos profesionales de ciencias de la salud. "Acorde a lo señalado (los términos del numeral 46 de la Normativa de Relaciones Laborales), es normal que muchos de nuestros funcionarios ejerzan dicho derecho; no obstante, existen determinados casos en los que se presume que funcionarios estarían realizando un mal uso de dicha licencia, por cuanto se les estarían otorgando certificados médicos privados, así como comprobantes de asistencia a servicios de salud privados, de forma complaciente con la finalidad de justificar ausencias laborales, lo cual, de acreditarse, estaría provocando un debilitamiento al sistema de control interno de la institución, así como posibles violaciones al código de ética del Colegio de Médicos y Cirujanos", reza el oficio SDG-1036-set-2023.

La denuncia fue ampliada el 8 de noviembre de 2023 en la misiva DG-3732-11-2023 por el otrora director general del Calderón, Taciano Lemos, cinco días después de que Moreira reportara la identificación de nuevos casos relacionados con uno de los tres doctores señalados en la queja inicial.

"Informo que la situación descrita empeoró posterior a lo reportado en oficio SN-1073-08-2023, específicamente con el profesional en Medicina, código XXX. Del 18 de agosto de 2023 al 31 de octubre de 2023, el profesional en Medicina, código XXX emitió 23 comprobantes de asistencia por acompañamiento a cita de emergencia. De esos 23, 19 comprobantes los otorgó a un mismo funcionario y los 4 restantes a otro", señaló la nutricionista jefe en el oficio SN-1281-11-2023.

El 19 de marzo pasado, la Junta Directiva efectuó una interpretación auténtica del artículo 46, inciso H, de la Normativa de Relaciones Laborales, para regular con mayor precisión los permisos que se brindan a los funcionarios con goce de salario por acompañamiento a citas médicas.

Ahora, se dispone que el permiso otorgado corresponde al tiempo efectivo que dure la cita médica (incluidos los traslados y las gestiones asociadas) y no a una licencia de un día completo.

Como parte del acuerdo, el máximo órgano de la institución administradora de los hospitales públicos del país dejó sin efecto circulares previas que establecían interpretaciones distintas e incluso definía esa facultad del patrono como una obligación, lo cual no es concreto.

Nota del editor: Esta publicación fue actualizada a las 11:57 a. m. del 10 de abril de 2026 con la segunda respuesta remitida por la oficina de prensa del Hospital Rafael Ángel Calderón.

