El Hospital México requiere con urgencia de donantes de sangre.

De acuerdo con el centro médico, existe un faltante de hemocomponentes para la atención de emergencias, cirugías y tratamientos contra el cáncer.

Para donar se requiere presentar el documento de identidad, pesar más de 52 kilos y estar en buen estado de salud.

Las donaciones se pueden realizar de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los fines de semana de 7 a 12:30 del mediodía.