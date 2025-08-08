Nacional
Hospital México requiere con urgencia de donantes de sangre
Para donar se requiere presentar el documento de identidad, pesar más de 52 kilos y estar en buen estado de salud.
De acuerdo con el centro médico, existe un faltante de hemocomponentes para la atención de emergencias, cirugías y tratamientos contra el cáncer.
Las donaciones se pueden realizar de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los fines de semana de 7 a 12:30 del mediodía.