Hospital México hace llamado urgente para la donación de sangre

El Hospital México enfrenta una situación crítica en sus reservas de sangre, con un marcado déficit del tipo “O positivo”, según informó Jacqueline Duque Ugarte, jefe del banco de sangre del centro hospitalario.



Diariamente, el hospital requiere al menos 40 donadores, pero este año las donaciones han disminuido aproximadamente un 30%, lo que ha provocado que los médicos consideren la situación como una emergencia incluso a nivel nacional (ver video adjunto de Telenoticias).



Aunque el hospital necesita sangre de todos los tipos, se hace especial énfasis en el grupo “O positivo”, debido a su alta demanda en transfusiones de emergencia.



El Hospital México invita a la población a donar sin cita previa en los siguientes horarios: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados y domingos de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. Los requisitos son ser mayor de edad, pesar más de 52 kilos, no haber ingerido alcohol y no estar embarazada.



Con esta campaña, el hospital busca garantizar que los pacientes puedan recibir tratamiento oportuno y evitar situaciones críticas derivadas de la falta de sangre en el banco.