Hospital México declara 'código naranja' por saturación

Las autoridades médicas del Hospital México declararon código naranja por la saturación que enfrenta el servicio de Emergencias.

El centro médico alcanzó este martes un 228% de ocupación en ese departamento, según informó el hospital a este medio.

Los altos niveles de atenciones graves llevaron a la autoridades a implementar una serie de medidas de gestión de pacientes.

Código Naranja

De acuerdo con Douglas Montero, director médico de ese hospital, el código naranja se implementa para atender los casos más graves que llegan a Emergencias.

"Nosotros activamos este código interno para parar los internamientos de cirugías electivas, y aceleramos la cirugías correspondientes al área que está dando más problemas: en este caso, Ortopedia", indicó el médico.

Según Montero, actualmente la mayoría de pacientes en Emergencias, son víctimas de accidentes de tránsito y deben ser atendidos por los especialistas de Ortopedia en sala de operaciones.

"Con este código buscamos descongestionar el hospital y sacar los que están generando más acumulación en Emergencias y Hospitalización para poder liberar las camas", añadió.

Saturación

Esta medida implica dar prioridad a los casos más graves, y suspender algunas cirugías de pacientes más estables.

Esto generó que el nivel de ocupación en el área de Cirugía del servicio de Emergencias, alcanzara el 555% este martes.

