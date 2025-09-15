Hospital México celebra nacimiento de “bebés de la independencia”

El Hospital México celebró, este lunes, el nacimiento de las “bebés de la independencia” (ver fotos adjuntas).

Se trata de Elena y Camila, quienes vinieron al mundo este 15 de setiembre en un ambiente muy típico.

Elena fue la primera en nacer en esta fecha especial para Costa Rica, mientras que Camila lo hizo a las 5:39 a. m.

En las fotografías compartidas por el centro médico se ve a ambas niñas vestidas con un traje típico y abrazadas por un perezoso, símbolo nacional.

La celebración de fechas importantes en las maternidades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se ha convertido en una tradición, que incluye vestimentas y regalos alusivos a las fiestas: un recuerdo especial para las familias que reciben a un nuevo integrante.

Camila con su papá. Foto: Hospital México.



