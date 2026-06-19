Hospital de Pérez Zeledón operó pacientes en quirófanos sin permisos de funcionamiento

Médicos del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón operaron pacientes en seis quirófanos que no contaban con el permiso sanitario de funcionamiento.

De esa manera lo evidenció la Contraloría General de la República (CGR) en una inspección efectuada en los centros médicos de la Red de Atención Brunca.

"A febrero de 2026, estas salas de cirugía no cuentan con habilitación vigente por parte del Ministerio de Salud, lo que representa un riesgo potencial en la seguridad del paciente y la posibilidad de clausura del servicio quirúrgico", reza el informe.

Según el ente contralor, el último certificado de habilitación se venció el 17 de julio de 2023. Sin embargo, al momento de la inspección, en febrero de 2026, los quirófanos estaban en uso.

Se consultó la posición de la CCSS sobre los señalamientos indicados en el informe de la CGR; no obstante, la consulta continuaba en trámite a la hora de publicación de esta nota.

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