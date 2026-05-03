Hospital de Niños reporta 30 menores graves por accidentes de tránsito en lo que va del año

El Hospital Nacional de Niños informó que, durante este año, ha recibido a 30 menores en condición grave en su Unidad de Trauma a causa de accidentes de tránsito.

Las autoridades médicas detallaron que, en total, 126 menores han sido atendidos en esta unidad por este tipo de incidentes durante el 2025, lo que refleja una preocupación en aumento.

El director del hospital, doctor Carlos Jiménez, advirtió sobre la gravedad de algunas lesiones, especialmente las neurológicas, las cuales pueden generar secuelas permanentes en los pacientes pediátricos.

Asimismo, el jefe de la Unidad de Trauma, doctor Marco Vargas, señaló que los casos neurológicos en menores han mostrado un incremento durante el primer trimestre del año, lo que mantiene en alerta al centro médico.

Las autoridades reiteran el llamado a la prevención en carretera, especialmente en lo relacionado con la seguridad de los menores de edad.