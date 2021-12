Hospital de Niños no recibió menores quemados con pólvora durante semana de Navidad

El Hospital Nacional de Niños (HNN) no recibió a ningún niño quemado con pólvora durante la semana de Navidad.

Así lo confirmó el director a. i. del centro médico, Carlos Jiménez, tras una consulta de Teletica.com.

​"Es positivo, pero estamos en la semana donde tradicionalmente se registra el número más alto de quemados, entonces el llamado a la prudencia, a la protección, el llamado a no dejarlos solos, a no descuidarlos ni un minuto para que no se vayan a exponer al riesgo que implica la pólvora", aseguró el doctor.