Hospital de Niños en alerta por infecciones respiratorias agudas

El Hospital Nacional de Niños (HNN), en San José, activó sus alertas debido a la cantidad de infecciones respiratorias agudas graves que atiende en la actualidad.

Así lo revela el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud (vea video adjunto de Telenoticias).

Los casos que generan alarma son los menores que desarrollan cuadros muy complicados y que requieren internamiento, incluso en unidades de cuidados intensivos.

Por otro lado, las infecciones respiratorias que no generan un cuadro grave muestran una disminución.

