Hospital de Niños denuncia bloqueo de ambulancia que trasladaba a bebé de 3 años en estado crítico

El director del Hospital Nacional de Niños denunció la obstrucción de vehículos a la ambulancia que trasladaba a una bebé de 3 años en estado crítico.

La menor sufrió un accidente de tránsito en La Cruz de Guanacaste, en el que murieron sus padres y su abuelo resultó gravemente herido.

Un equipo de Telenoticias captó el momento en que el conductor de la ambulancia pedía espacio con luces y sirena, pero fue bloqueado por otros vehículos a pocos metros del puente de la Platina, en la General Cañas.

La niña había sido trasladada en un vuelo ambulancia desde Liberia hasta el aeropuerto Juan Santamaría, y de ahí en ambulancia terrestre hasta el Hospital de Niños.

En el choque frontal entre el carro y un tráiler murieron sus padres: un hombre de apellido Arce, de 38 años, y una mujer de apellido Artiaga, de 34 años.

La bebé permanece en cuidados intensivos y no será intervenida quirúrgicamente por el momento.

El abuelo de la menor, quien también viajaba en el vehículo, fue operado de urgencia en el Hospital de Liberia y continúa bajo estricta vigilancia médica.

En la comunidad, la pareja fallecida es recordada como personas muy queridas y colaboradoras. Vecinos se están organizando para recaudar fondos y realizar las honras fúnebres.

Quienes deseen colaborar pueden contactar a Wendy Espinoza, presidenta de la Asociación de Desarrollo Local, al número 8315-9646.