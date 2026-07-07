Hospital de las Mujeres dejó ultrasonido para recién nacido hasta el 2029

El Hospital de las Mujeres, Adolfo Carit , programó un ultrasonido para dentro de tres años a un recién nacido con posibles problemas renales.

La mamá del menor interpuso la denuncia en la Auditoría Interna del Seguro Social. El ente evidenció que la cita fue programada para el 2029.

Los médicos del hospital sospecharon que el paciente tenía afecciones en el riñón, por lo que ordenaron el ultrasonido. Sin embargo, este fue puesto en cupo bajo un plazo que es considerado como desproporcionado por la Auditoría Interna.

Tras la intervención institucional, el centro médico efectuó el procedimiento y envió al paciente a control médico.

﻿"Como estrategia a implementar se procederá al envío de un comunicado a la jefatura del servicio de neonatología como recordatorio que los casos que requieran una atención prioritaria sean comentados con el médico asistente especialista en radiología e imágenes médicas, para su atención en agenda de hospitalizados o en agenda de US prioritarios según sea el caso y la condición de cada paciente", dijo la dirección médica.

De acuerdo con José Miguel Villalobos, director del hospital, actualmente funcionan únicamente con dos médicos especialistas en radiología, uno de tiempo completo y otro de medio tiempo.

El médico explicó a la Auditoría que no ha sido posible lograr la contratación de otros especialistas a pesar de los esfuerzos realizados, situación que ha impactado negativamente en la lista de espera de ultrasonidos en ese centro médico.

En el informe se detalla que el hospital cuenta con una lista de espera en ultrasonidos de 5.691 estudios pendientes de realizar, con un promedio de espera de 835 días, es decir, 27,8 meses.