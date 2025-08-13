Hospital de Heredia involucra a sus pacientes en Simulacro Nacional

El Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, participó activamente en el Sétimo Simulacro Nacional, involucrando no solo a su personal, sino también a pacientes y familiares en un ejercicio que recreó un conato de incendio dentro del centro médico.



La directora del hospital, doctora Priscila Balmaceda, explicó que la emergencia simulada consistió en un cortocircuito en una de las salas de sesiones, ubicada en el área de operaciones.

​“Tuvimos una alerta roja aquí en el hospital y fue atendida de forma inmediata por brigadistas y bomberos. Se realizó una movilización preventiva de pacientes ambulatorios y familiares que estaban en esta área, junto con el personal”, detalló.





El ejercicio formó parte del simulacro multiamenaza que se realizó este miércoles en todo el país y que incluyó escenarios de sismo, tsunami, erupción volcánica, inundaciones y un incendio en un centro educativo de San José.

Según datos oficiales, más de un millón 400 mil personas participaron en esta jornada.

En el caso del hospital herediano, el equipo de mantenimiento, brigadas internas y cuerpos de rescate actuaron de forma coordinada, lo que permitió que la atención médica en las salas de operaciones continuara sin interrupciones.

“Pudimos realizar todo de forma muy oportuna y mantuvimos la atención de los pacientes con normalidad”, afirmó Balmaceda.

Las autoridades destacaron que este tipo de ejercicios permiten mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer la coordinación entre instituciones, con el objetivo de estar preparados ante una emergencia real.





